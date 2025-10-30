Sri Lanka'da Dang Humması için Okul Arazileri Tehdit Oluşturuyor

KOLOMBO, 30 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi, ülkedeki dang hummasına yol açan sivrisineklerin en yoğun üreme alanlarının okul arazilerinde bulunduğunu açıkladı.

Yerel medya kuruluşu News First'ün pazartesi günkü haberine göre, birimde görevli uzman Prashila Samaraweera yapılan denetimlerde incelenen okulların yüzde 43'ünde aktif sivrisinek üreme alanları tespit edildiğini söyledi.

Haber, ülke genelinde dang humması vakalarının artmaya devam ettiği ve süregelen yağışlı hava koşulları nedeniyle durumun kötüleştiği bir dönemde yayımlandı.

Birimin açıklamasına göre, 11 bölge dang humması bulaşımı için yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırıldı.

Sağlık yetkilileri, okul idarecilerine, velilere ve yerel yönetimlere özellikle okul ve çevrelerindeki sivrisinek üreme alanlarını ortadan kaldırmak için acil önleyici tedbirler alma çağrısında bulundu.