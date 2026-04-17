Sri Lanka'da Nehirde Akıntıya Kapılan 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Sri Lanka'nın Kuzey Batı eyaletinde bir nehirde akıntıya kapılan 15 kişiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ülkede boğulma vakaları her yıl artış gösteriyor.

KOLOMBO, 17 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kuzey Batı eyaletinde bir nehirde akıntıya kapılan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra 2 kişinin daha bulunmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Polis cuma günü yaptığı açıklamada, akıntıya kapılan gruptan 2 kişinin sağ olarak kurtarılarak tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Polis, olayda toplam 15 kişinin bulunduğunu ve grubun olay sırasında yakınlardaki Deduru Oya Nehri'nde yüzdüğünü bildirdi.

Sri Lanka'da boğulma vakaları yaygın olarak görülüyor. Polis istatistiklerine göre, 2024 yılında 595, 2025 yılında ise 376 kişi boğularak hayatını kaybetti.

