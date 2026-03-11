Sri Lanka: ABD'nin İran Gemisine Saldırısı Hakkında Önceden Bilgilendirilmedik

KOLOMBO, 11 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka, ABD'nin İran'a ait IRIS Dena savaş gemisine ülkenin deniz sınırı yakınlarında düzenlediği saldırı hakkında önceden bilgilendirilmediğini açıkladı.

Sri Lanka Sağlık ve Kitle İletişimi Bakanı Nalinda Jayatissa, salı günü düzenlenen haftalık kabine basın toplantısında Sri Lanka Donanması'nın olaydan haberdar edilir edilmez en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Jayatissa ayrıca Sri Lanka makamlarını olay hakkında ilk kimin bilgilendirdiğini bilmediğini belirtti.

Jayatissa, 32 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve bunlardan 10'unun hala tedavi gördüğünü söyledi. Arama operasyonları sırasında toplam 87 cansız bedenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua