Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor. AA / Nihad Ibrahimkadic - Güncel Srebrenitsa Güncel Haberler

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