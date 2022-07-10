Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor

AA - Nihad Ibrahimkadic - Güncel
 - Güncelleme:

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

AA / Nihad Ibrahimkadic - Güncel

Srebrenitsa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title