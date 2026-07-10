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Srebrenitsa'da 10 kurban daha toprağa verilecek

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Bosna Hersek'te 1995 soykırımında öldürülen 10 kurban, yarın düzenlenecek anma töreniyle defnedilecek. Srebrenitsa Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen hazırlıklar sürerken, Vukovar-Srebrenitsa maratoncuları da saygı duruşunda bulundu. Zagreb Müftüsü duygusal bir hutbe okudu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 10 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Anma töreninin yapılacağı alanlarda, Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlanırken, ülke içi ve dışından gelen birçok gazeteci de alanda yerini aldı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek gözyaşı döktü. Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Şehitlikteki alanda cuma namazını kıldıran Zagreb Müftüsü Aziz Hasanovic, hutbe sırasında gözyaşı dökerek 40 yıldır kürsülere çıktığını ancak hayatının en zor konuşmasını yaptığını söyledi.

Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan atlılar da törenlere geldi.

Bu yıl defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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