Srebrenitsa Anıt Merkezinden 26 çalışanının Sırp entitesinde ifadeye çağrılmasına tepki

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa Anıt Merkezi, mevcut ve eski çalışanlarından 26 kişinin, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Bijeljina şehrinde bulunan savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi.

Srebrenitsa Anıt Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının inkarına ilişkin dün açıklanan raporun ardından 26 çalışanın Bijeljina Savcılığı tarafından ifadeye çağrılmasının "manidar" olduğu belirtildi.

Merkezin mevcut ve eski çalışanlarından birçok kişinin aynı anda ifadeye çağrılmasının "rutin" bir durum olarak değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, RS yönetiminin "soykırım gerçeğini unutturmayan merkezin çalışmalarıyla ilgili bir sorunu bulunduğunun açık olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'te insan hakları için çalışanların hedef haline getirildiği vurgulanarak, gelişmelerin endişe verici olduğu belirtildi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosnalı Sırpların yeni bir provokasyonu ile karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Srebrenitsa Anıt Merkezi devlet düzeyinde bir kurumdur. Çalışanları korkutma eylemleri doğrudan kurumsal görevimizi baltalamakta, anma, araştırma ve eğitim alanlarımızı tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Suljagic, uluslararası ortaklardan gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi.

Bu arada, gelen tepkiler üzerine Zvornik Polisi, savcılık talebi üzerine Srebrenitsa Anıt Merkezinin mevcut ve eski çalışanlarının vergi kaçakçılığı kapsamında "rutin" bir sorgudan geçtiğini bildirdi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının inkarına ilişkin dün açıkladığı raporda, 2026'da 149 vaka tespit ettiklerini açıklamış, RS'de bu kapsamda büyük baskı uygulandığını belirtmişti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA