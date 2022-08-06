SPOR 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kestiHasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA) ?KONYA'da düzenlenen 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, 10 kilometrelik Kadınlar Elit Scratch ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometrelik yarışları nefes kesti. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA) ? KONYA'da düzenlenen 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, 10 kilometrelik Kadınlar Elit Scratch ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometrelik yarışları nefes kesti. Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen pist bisikleti yarışması bugün başladı. Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometre Yarışı'nda sporcular ter döktü. Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova 1'inci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir 2'nci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise 3'üncü oldu. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori 1'inci, İranlı sporcu Behnam Ariyan 2'nci, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise 3'üncü oldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Konya DHA Güncel Haberler

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