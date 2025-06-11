Spiritua Gösterisi Bakırköy'de Seyircilerle Buluşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen ay Grand Pera'da prömiyerini gerçekleştiren ve kapalı gişe sahnelenen 'Spiritua', 26 Haziran'da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yeniden sahnelenecek. Arda Aydın'ın yazıp yönettiği ve 45 genç oyuncunun yer aldığı bu tek perdeli gösteri, klasik tiyatro ile çağdaş sahnelemeyi birleştiriyor.

Prömiyerini geçen ay Grand Pera'da gerçekleştiren "Spiritua" gösterisi, Bakırköy'de sahnelenecek.

Geçen ay Grand Pera Emek Sahnesi'nde iki gece üst üste kapalı gişe sahnelenen gösteri, 26 Haziran Bakırköy'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu yapımcılığıyla hayata geçirilen Spiritua, klasik tiyatro anlatımından farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Prodüksiyon, William Shakespeare'in beş büyük tragedyası "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Kral Lear" ve "III. Richard" ile Truva Savaşı'nın mitolojik anlatısını çağdaş sahneleme diliyle bir araya getiriyor.

Tek perdelik oyunda, Biraderler Yapım'ın sosyal girişimi Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) bünyesinde yetişen 45 genç oyuncu sahne alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.