Haberler

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından milli parka gelen vatandaşlar, doğanın güzelliklerini görmek için bölgeye akın etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Rakımı 1513 metre olan Spil Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan karın ardından dağın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için yolları açık tutmaya yönelik çalışma yürüttü.

Kar yağışının ardından Manisa ve çevre illerden vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla milli parka geldi.

Bölgede bulunan Devran Atlı, dün akşam başlayan kar yağışını sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Yılbaşından önce kar yağışı öngörülmüyordu. Görünce şaşırdık ama iyi oldu. Fırsat bulmuşken değerlendirmek istedik." dedi.

İstanbul'dan gelen Faruk Çelebi de Manisa'da bir haftadır kızının yanında bulunduğunu, manzarayı görmek için milli parka çıktığını söyledi.

Çelebi, Spil Dağı'nın doğasını çok beğendiğini, soğuk havaya rağmen manzaranın etkileyici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat için aylar sonra yeni karar
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisini belirlediler
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! 'İstediğim yere bakarım deyince' dayanamadı

Katil zanlısının pişkin sözlerini duyan ikiz kardeş dayanamadı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı