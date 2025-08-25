SpaceX, Starship Roketinin 10. Uçuş Testini İptal Etti

LOS ANGELES, 25 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, güçlü Starship roketinin 10. uçuş testini pazar günü teknik sorunlar nedeniyle iptal etti.

Fırlatma, şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinden merkezi yaz saati ile 18.30'da gerçekleştirilecekti. Ancak SpaceX, yer sistemlerindeki bir sorun nedeniyle denemeyi iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

SpaceX, 10. uçuş testinin önceki görevlerdeki hedeflere benzer amaçlar taşıdığını belirtti. Bunlar arasında Starship'in ilk kez bir yük bırakma denemesi yapması ve üst kademe aracın fırlatma alanına geri döndürülmesine yönelik çoklu yeniden giriş testleri bulunuyor.

SpaceX'in Starhip diye anılan Starship uzay aracı ile Super Heavy roketinden oluşan sistem, hem mürettebat hem de kargo taşımak üzere tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım aracı olarak tasarlandı. SpaceX, Starship'i Dünya yörüngesi, Ay, Mars ve daha ötesine insanlı ve insansız görevlerde kullanmayı planlıyor.