SpaceX Starship ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 Starlink V3 uydusunu yerleştirdi

SpaceX Starship ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 Starlink V3 uydusunu yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SpaceX'in Starship uzay aracı pazartesi günü ilk kez yörüngeye ulaştı. Çıkışta motor arızası nedeniyle görev planlanandan erken sona erse de araç, 26 yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirdi.
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HABER: SpaceX'in Starship uzay aracı ilk yörünge uçuşunu planlanandan erken tamamladı
TARİH: 29 Eylül 2026
UZUNLUK: 00: 00: 34
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Uzay
ÇEKİM LİSTESİ:
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Starship görüntüleri
HABERİN İÇERİĞİ:
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri:
SpaceX'in Starship uzay aracı, pazartesi günü ilk kez yörüngeye ulaştı. Deneme görevi çıkış aşamasında yaşanan motor arızası nedeniyle planlandan erken sona erse de, uzay aracı 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirdi.
Roket, şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 07.48'de fırlatıldı.
Starship sisteminin 14. entegre deneme uçuşu, yörüngeye ulaşan ilk Starship uçuşu olarak kayda geçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)