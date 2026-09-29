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SpaceX Starship ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 Starlink V3 uydusunu yerleştirdi

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SpaceX Starship ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 Starlink V3 uydusunu yerleştirdi
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SpaceX'in Starship uzay aracı pazartesi günü ilk kez yörüngeye ulaştı. Çıkışta motor arızası nedeniyle görev planlanandan erken sona erse de araç, 26 yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirdi.

Video Biçimi: 1080 x 1920 30.0fps MP4

Dosya Boyutu: 34.89 MB


HABER: SpaceX'in Starship uzay aracı ilk yörünge uçuşunu planlanandan erken tamamladı

TARİH: 29 Eylül 2026

UZUNLUK: 00: 00: 34

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Uzay


ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Starship görüntüleri


HABERİN İÇERİĞİ:

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri:

SpaceX'in Starship uzay aracı, pazartesi günü ilk kez yörüngeye ulaştı. Deneme görevi çıkış aşamasında yaşanan motor arızası nedeniyle planlandan erken sona erse de, uzay aracı 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirdi.

Roket, şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 07.48'de fırlatıldı.

Starship sisteminin 14. entegre deneme uçuşu, yörüngeye ulaşan ilk Starship uçuşu olarak kayda geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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