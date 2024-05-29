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SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi

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ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Salı günü 23 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uydular Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki 40 Numaralı Uzay Fırlatma Kompleksi'nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Şirket, uyduların başarılı bir şekilde konuşlandırıldığını doğruladı.

LOS ANGELES, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Salı günü 23 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

SpaceX tarafından verilen bilgiye göre, uydular Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki 40 Numaralı Uzay Fırlatma Kompleksi'nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Şirkete göre Falcon 9'un ilk kademesi dakikalar sonra geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan "A Shortfall of Gravitas" adlı drone gemisinin üzerine iniş yaptı.

SpaceX daha sonra 23 uydunun da konuşlandırıldığını doğruladı.

SpaceX'e göre Starlink, internet erişiminin güvenilmez, pahalı ya da tamamen kullanılamaz olduğu bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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