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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik

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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinleri, disiplin işlemleri, göreve başlama süreleri, eğitimleri ve boşalan pozisyonlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemeye göre, hastalık ve refakat izni hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslarla kıyasen uygulanacak. Hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülecek.

Azami hastalık izni süresinin sonunda göreve başlanmaması, sözleşmenin sona erme nedenleri arasına eklendi. Ayrıca sözleşmesi feshedilen veya yenilenmeyen personele, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlara da iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Ödemeler her ay başında peşin yapılacak. Ay sonundan önce ayrılma halinde kalan günlere düşen ödemeler, sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ilgilinin ölümü durumları dışında geri alınacak.

Disiplin hükümleri uygulanacak

Sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve hallerinde devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri, cezaları, yetkili merciler ve disiplin kurulları kıyasen uygulanacak. Aylıktan kesme cezası, pozisyona bağlı tüm ödemelerin toplamından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulu kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilebilecek. Görevden uzaklaştırmada da devlet memurlarına ilişkin hükümler kıyasen uygulanacak.

Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı neden olmadan süresinde işe başlamama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olma da sözleşmenin sona erdirilme nedenleri arasında yer aldı.

İlk kez veya kurum içi yer değişikliğiyle göreve başlayacak sözleşmeli personelden aynı yerde çalışacak olanlar, tebliğ gününü izleyen iş günü; başka yerde çalışacak olanlar ise tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içinde görevine başlayacak.

Eğitim ve boşalan pozisyonlar

657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, özel mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimleri ile hizmet içi eğitimler verilecek. Bu eğitimleri sözleşmeli personel pozisyonunda çalışırken başarıyla tamamlayan ve memur kadrosuna atananlar aynı eğitimlere yeniden tabi tutulmayacak.

Düzenleme öncesinde istihdam edilenler, yeni eğitim hükmünün dışında tutulacak. Azami hastalık izni süreleri hesaplanırken düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kullanılan hastalık izinleri dikkate alınmayacak.

Memur kadrosuna atananların boşalan sözleşmeli personel pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İptal edilen pozisyonlar, teşkilat ve birim bilgileri belirtilerek Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek.

Kaynak: AA
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