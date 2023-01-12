Sözleşmeli erlerden hükümete çağrı! Memuriyet haklarının tanınmasını istiyorlar

Milli Savunma Bakanlığının Kasım 2011'de uygulamaya koyduğu Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 7 yıllık görevi tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşla memur olmanın önü açıldı. Ancak aradan geçen zamanda yönetmelik çıkmadığı için haktan faydalanamayan sözleşmeli er ve erbaşlar soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kasım 2011'de uygulamaya koyduğu Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile TSK'ya personel alımı başladı. 2013 yılında yapılan yeni düzenlemeyle söz konusu personellere memuriyet hakkı tanındı. Ancak yönetmelik çıkmadığı için aradan geçen 11 yılda sözleşmeli er ve erbaşlar memuriyet hakkını kazanamadı.

SÖZLEŞMELİ ERLERDEN MEMURİYET ÇAĞRISI

Ancak yönetmelik çıkmadığı için aradan geçen 11 yılda sözleşmeli er ve erbaşlar memuriyet hakkını kazanamadı. Memuriyet haklarının verilmesini isteyen sözleşmeli erler, "Sözleşmeli Er olarak 7 Yıl boyunca görev yaptık. Görev süremiz kanuni olarak 7 yıldı. Kanunumuzda 7 yıl sonunda kamuda ki boş kadrolara atanır maddesi vardır fakat yönetmelik olmadığı için uygulanmamaktadır. "Yönetmeliğin çıkmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.