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MSB: Askeri personel başvuruları için son gün 17 Ağustos'a uzatıldı

MSB: Askeri personel başvuruları için son gün 17 Ağustos'a uzatıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı ikinci dönem sözleşmeli er, üçüncü dönem uzman erbaş ve dördüncü dönem teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının son gününü 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a uzattı. Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek.

(ANKARA) - 2026 yılı ikinci dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini, 2026 yılı üçüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları uzman erbaş temini başvuruları ve 2026 yılı dördüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının son günü 17 Ağustos tarihine uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı ikinci dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini, 2026 yılı üçüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları uzman erbaş temini başvuruları ve 2026 yılı dördüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının son gününün 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Sözleşmeli er temini için 20-25 yaşında (1 Ocak 2001 tarihi ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğanlar) ve en az ilköğretim mezunu olan adaylar başvurabiliyor.

Uzman erbaş temini için 27 yaşını bitirmemiş olan, askerlik görevini yapan ya da terhis olan, 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf olan ve en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Teknik sınıf uzman erbaş temini için 27 yaşını bitirmemiş olan, askerlik görevini yapan ya da tehis olan, 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf olan ve en az lise mezunu olan adaylar başvurabiliyor.

Kaynak: ANKA
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