Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi

SURİYE'deki görevini tamamladıktan sonra izinli olarak memleketi Erzurum'a gelen Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen (27) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamanı yitirdi. Yerdelen düzenlenen törenle toprağa verilirken, cenazede oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen gözyaşlarını tutamadı.

Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı 2'nci Tabur Komutanlığı'nda görevli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen, Suriye'deki görevinin ardından izin alıp memleketi Erzurum'daki ailesinin yanına geldi. Mustafa Yerdelen, 27 Ağustos günü, 3 kız kardeşi ve babası ile Pasinler ilçesindeki kaplıcalara gitti. Dönüş yolunda otomobili kullanan Mustafa Yerdelen, kendini iyi hissetmediğini ve göğsünün ağrıdığını belirtti. Direksiyonun başına geçen baba Nuri Yerdelen, geldikleri Erzurum'da oğlunu muayene için bir özel hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenenin ardından taburcu edilen Yerdelen evine gönderildi. Mustafa Yerdelen, aynı günün gecesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bekar olan Mustafa Yerdelen'in 7 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı belirtildi.