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Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) – Avrupa'da günlük yayımlanan Türk gazetelerinden Sözcü, 30 Kasım 2026 itibarıyla Avrupa baskısını sonlandırdı. 14 Mart 2014'te yayın hayatına başlayan gazete, 12 yıllık yayın sürecinin ardından Avrupa'daki okurlarına veda etti. Gazetenin son sayısı bugün bayilerde satışa sunulacak.

Sözcü Gazetesi Avrupa Temsilcisi Ali Gülen, gazetenin yayın hayatını sonlandırmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gülen, vedaya ilişkin açıklamasında, "Her şeyin bir sonu var" ifadelerini kullandı. Ali Gülen, son sayının hazırlıklarını matbaa çalışanlarıyla birlikte kontrol ederken, gazete ekibi büyük üzüntü yaşadı.

Sözcü'nün Avrupa baskısının sona ermesiyle birlikte, Avrupa'da Türkçe yayın yapan bir gazete daha eksilmiş oldu. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk toplumunun haber alma ihtiyacına katkı sağlayan bu yayınların, aynı zamanda Türkiye ile bağların korunmasında ve Türkçenin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Sözcü gazetesi çalışanları, "Avrupa'da Türkçe gazetelerin birer birer yayın hayatına son vermesi, yalnızca basın çalışanlarının istihdamını değil, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun ana dilinde habere erişimini de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA