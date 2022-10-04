Soylu: "İnsanı önemsemeyen bir küreselleşme aklı ile karşı karşıyayız"
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına katıldı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına katıldı. (4)
Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel