Soylu: "İnsanı önemsemeyen bir küreselleşme aklı ile karşı karşıyayız" Güncel Haberler Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına katıldı. (4) Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Güncel Haberler

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