Soylu: "Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu" - Haberler

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Soylu: "Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Katılımcılardan detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantı masası ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejileri Eş Güdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Katılımcılardan detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplantı masası ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejileri Eş Güdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu.(4)

Soylu: Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu

Soylu: Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu

Soylu: Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Süleyman Soylu, Güncel, Haberler

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