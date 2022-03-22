Soylu: "Pandemi döneminde toplu taşımadan kaçmak isteyenler bisiklet, motosiklet gibi araçlara yöneldiler burada ciddi bir artış söz konusu oldu"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Katılımcılardan detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantı masası ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejileri Eş Güdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Katılımcılardan detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Toplantı masası ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejileri Eş Güdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu.(4)