Soylu: "Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız ve bu toprakların içerisinde hepimizin kendine ait farklılıkları olabilir"
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AK Parti Dargeçit Gençlik Kollarınca düzenlenen Dargeçit Gençlik Buluşması programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de AK Parti Dargeçit Gençlik Kollarınca düzenlenen Dargeçit Gençlik Buluşması programında konuştu.
AK Parti Dargeçit Gençlik Kollarınca düzenlenen Dargeçit Gençlik Buluşması programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de AK Parti Dargeçit Gençlik Kollarınca düzenlenen Dargeçit Gençlik Buluşması programında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel