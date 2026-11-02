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Şoygu, Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerine katılımının taraflarca ele alınmasını istedi

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa'nın Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelere olası katılımının taraflarca ele alınması gerektiğini söyledi. Şoygu, müzakerelere ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin katılacağının onaylandığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa'nın Rusya, ABD ve Ukrayna arasında düzenlenecek üçlü müzakerelere olası katılımının taraflarca ele alınması gerektiğini belirterek, "Müzakerelere ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcileri katılacak. Bu zaten onaylandı." dedi.

Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulundu.

Avrupalı temsilcilerin, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere katılması ihtimalini değerlendiren Şoygu, bu müzakereler için hazırlık yapıldığını kaydetti.

Şoygu, "Müzakereler, daha önce bir araya gelen temsilciler düzeyinde yapılacak. Heyetlerde değişiklik yok. Müzakerelere, ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcileri katılacak. Bu zaten onaylandı. Avrupa'nın müzakerelerde temsil edilmesi ihtimali ise her üç tarafın da ele alması ve karara bağlaması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusunda karar alması gerektiğini vurgulayan Şoygu, "Onlar (Avrupalılar), yapıcı müzakerelerin yapılmasını ve Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasını istiyorlarsa, bazı adımlar atmalı." şeklinde konuştu.

Batı'nın Rusya'yı bölmeye çalıştığını belirten Şoygu, bunun için Polonya ve Baltık ülkelerinde uzmanların yetiştirildiğini ifade etti.

Sergey Şoygu, Rusya'nın herhangi bir ülkeyi parçalamayı hedeflemediğini savunarak, "Sömürgeci ülkeler, kendi başına dağılıyor." dedi.

Kaynak: AA
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