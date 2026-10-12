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Soweto'da göçmen karşıtı grup, mülk sahiplerine 7 günlük tahliye bildirimi verdi

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Johannesburg'un Soweto bölgesindeki Dube mahallesinde bir araya gelen göçmen karşıtı grup, Somalililer başta olmak üzere yabancı esnafın işlettiği dükkanların boşaltılması için mülk sahiplerine 7 gün süre tanıdı. Lungi Yende, süre sonunda bölgeye döneceklerini söyledi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde göçmen karşıtı bir grup, Somalililer başta olmak üzere yabancı uyruklu esnafın işlettiği dükkanların boşaltılması için mülk sahiplerine 7 gün süre tanıdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Johannesburg'un Soweto bölgesindeki Dube mahallesinde bir araya gelen "Soweto Uprising 2026" adlı grubun üyeleri ve bazı mahalle sakinleri, yabancı uyruklulara dükkan kiralayan mülk sahiplerini ziyaret etti.

Grup üyeleri, yabancıların işlettiği mahalle dükkanlarının kapatılmasını talep ederek mülk sahiplerine yazılı bildirimler dağıttı.

Grubun lideri Lungi Yende, yaptığı açıklamada, Somalili işletmecilerin tahliyesi için mülk sahiplerine 7 gün süre tanıdıklarını belirterek, sürenin sonunda bölgeye döneceklerini söyledi.

Sığınma başvurularında yeni sistem

Güney Afrika hükümeti, göçmen karşıtı şiddet olaylarının ardından sığınma başvuruları için yeni bir çevrim içi kayıt ve randevu sistemine geçileceğini duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, biyometrik kimlik doğrulamasını da içerecek sistemin 10 Kasım'a kadar hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin sığınma başvurularına ilişkin kararının uygulanması konusunda mahkemeden ek yönlendirme talep edileceği bildirildi.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesinin ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin sığınma başvurusu yapabilmesine ilişkin kararının ardından Johannesburg ve Durban kentlerinde 8 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler kısa süre içerisinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler sırasında toplam 24 araç kundaklanmış, yabancıların işlettiği bazı iş yerleri yağmalanmış ve olaylarla bağlantılı toplam 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, göçmenlik ve sığınma başvurularına ilişkin sorunların hukuki yollarla çözülmesi gerektiği belirtilerek, tehdit, yıldırma ve şiddet eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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