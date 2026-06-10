"Sound of Europe Festivali" beşinci kez müzikseverlerle buluşacak

Avrupa'nın farklı ülkelerinden genç müzisyenleri Türk dinleyicilerle buluşturan "Sound of Europe Festivali", bu yıl beşinci kez düzenlenecek.

Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında desteklenen ve Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimiyle hayata geçirilen festival, 17-19 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de müzikseverleri ağırlayacak.

Kadıköy, Çankaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikteki konserler, İstanbul'da Alan Kadıköy, Ankara'da Kuğulu Park ve İzmir'de Bostanlı Seyir Terası'nda yapılacak.

Festival, Avrupa'nın farklı bölgelerinden seçilen 11 müzik grubunu ve Türkiye'den genç sanatçıları aynı sahnede buluşturarak kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Organizasyon, müziğin yanı sıra farklı kültürlerin tanıtıldığı bir platform olarak da öne çıkıyor. Üç şehirde eş zamanlı düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı festivalde, yaklaşık 25 konser verilecek.

Bu yılın uluslararası konukları arasında R&B, ındie ve pop ögelerini harmanlayan müzisyen Aze, caz ve Akdeniz müziğini birleştiren özgün besteleriyle adını duyuran Mosaic, çağdaş İspanyol rock müziğinin umut vadeden müzisyenlerinden Nacho Sarria, Kolombiyalı flütçü Mauricio Velasierra ve Britanyalı soprano ve gitarist Heidi Heidelberg tarafından kurulan "Witch 'n' Monk", Maltalı şarkıcı ve söz yazarı Stefan Galea, şarkı yazarı ve multi-enstrümantalistlerden oluşan Hollanda çıkışlı alternatif, indie rock ve synth-pop grubu Future Husband, loud jazz olarak tanımladıkları müzikleriyle JazzyBit, 1950'ler ve 1960'ların İtalyan swing dönemine ve Akdeniz melodilerine odaklanan İtalyan müzik grubu Amar Corda Duo ve müziklerinde blues, soul, vintage rock ve indie pop türlerini bir araya getiren Shama yer alıyor.

Festival programına ilerleyen günlerde, yeni sanatçı ve grupların da eklenmesi planlanıyor.