'Değerler ve toplumsal duyarlılık deneyimle gelişir'

GÜNDOĞDU Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının eğitim-öğretim sürecine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, "Değerler ve toplumsal duyarlılık yalnızca bilgiyle değil, deneyimle gelişir. Sosyal sorumluluk projeleri, çocukların ekran dışındaki dünyayla bağ kurmasını ve toplumsal sorunlara gerçekçi çözümler geliştirmesini sağlar" dedi.

Dr. Gündoğdu, sosyal sorumluluk projelerinin yalnızca gönüllülük faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışmalar öğrencilerin sınıf içinde öğrendiklerini hayata taşıdığı, sahada gözlem yaptığı, ihtiyaç analizi gerçekleştirdiği ve çözüm ürettiği güçlü bir öğrenme alanıdır. Öğrenme, ezberden çıkar; kalıcı bir beceriye ve anlamlı bir deneyime dönüşür" diye konuştu.

'İLKOKUL VE ORTAOKUL, DEĞERLERİN TEMELLENDİĞİ KRİTİK DÖNEM'

İlkokul ve ortaokul yıllarının karakter gelişimi ve değerler eğitimi bakımından belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Gündoğdu, erken yaşta kazanılan sosyal sorumluluk deneyiminin davranışa dönüştüğünü belirtti. Dr. Gündoğdu, "Paylaşma, dayanışma, saygı, çevre bilinci gibi değerler bu dönemde yalnızca anlatılarak değil, yaşayarak öğrenildiğinde kalıcı hale gelir. Erken yaşta sosyal sorumlulukla tanışan çocuklarda 'seyirci kalma' azalır, inisiyatif alma ve çözüm üretme eğilimi güçlenir" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUK VE ÖZDİSİPLİN GELİŞİYOR'

Dr. Gündoğdu, proje takvimine uyma, görev takibi, ekip içinde rol alma ve işi sonuçlandırma gibi süreçlerin öğrencilerde sorumluluk duygusunu güçlendirdiğini belirtti. "Bu alışkanlıklar ilkokul ve ortaokulda kazanıldığında, öğrencinin akademik yaşamına uzun vadede olumlu yansıyor" dedi.

'SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLER GÜÇLENİYOR'

Sosyal sorumluluk çalışmalarının empati, iletişim, duygu yönetimi ve çatışma çözme gibi sosyal-duygusal öğrenme (SEL) becerilerini doğal biçimde geliştirdiğine dikkat çeken Dr. Gündoğdu, bunun okul iklimine de olumlu yansıdığını vurguladı. "Akran ilişkilerinde yapıcı iletişim artıyor, aidiyet güçleniyor, sınıf içi davranışlar olumlu yönde değişiyor" ifadelerini kullandı.

'PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME PEKİŞİYOR'

Projelerin öğrenciyi 'sorunu fark eden' konumundan 'çözüm üreten' konumuna taşıdığını belirten Dr. Gündoğdu, "Öğrenci, ihtiyacı tanımlar; neden-sonuç ilişkisi kurar, kaynak planlar ve uygulamayı değerlendirir. Bu süreç, derslerde hedeflenen üst düzey düşünme becerilerini sahada pekiştirir" diye konuştu.

'ÖZGÜVEN VE MOTİVASYON ARTIYOR'

Öğrencinin yaptığı çalışmanın karşılığını görmesinin "Ben değiştirebilirim" duygusunu güçlendirdiğini söyleyen Dr. Gündoğdu, sosyal sorumluluk projelerinin öğrencinin okula aidiyetini ve öğrenme motivasyonunu artırdığını ifade etti.

'DİJİTAL ÇAĞDA DEĞERLER BİLGİYLE DEĞİL, DENEYİMLE GÜÇLENİR'

Günümüzde çocukların yoğun bilgi akışıyla karşı karşıya kaldığını belirten Dr. Gündoğdu, "Değerler ve toplumsal duyarlılık yalnızca bilgiyle değil; deneyimle gelişir. Sosyal sorumluluk projeleri, çocukların ekran dışındaki dünyayla bağ kurmasını ve toplumsal sorunlara gerçekçi çözümler geliştirmesini sağlar" dedi.

Açıklamasının sonunda sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciyi sadece akademik açıdan değil, yaşam becerileri açısından da güçlendirdiğini söyleyen Dr. Gündoğdu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sosyal sorumluluk projeleri; sorumluluk alan, empati kuran, iş birliği yapan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmenin etkili yollarından biridir. Bu çalışmaların ilkokul ve ortaokul düzeyinde sistemli biçimde desteklenmesi; değerler eğitimini güçlendirir, okul iklimini iyileştirir ve öğrencilerin eğitim-öğretim hayatında kalıcı, pozitif etkiler oluşturur."