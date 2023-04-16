Sosyal medyaya düşen video infial yarattı: Kaldırımdaki kız çocuğuna patates kızartması fırlatıp kaçtı

Sosyal medyaya düşen bir video deyim yerindeyse resmen infial yarattı. Nerede ve kim tarafından kaydedildiği henüz belli olmayan görüntülerde, yolda yürüyen bir kişinin elindeki bir karton kutu dolusu patates kızartmasını sokak ortasında yerde oturan bir kız çocuğuna fırlattığı anlar yer aldı. Videoda yazan skandal ifadeler ve patates fırlatan kişiye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Sosyal medyada dolaşıma giren, küçük bir kız çocuğunun üzerine patates kızartması atılan videoya tepki yağıyor.

YERDE OTURAN KIZIN ÜZERİNE FIRLATTI

Nerede, ne zaman ve kim tarafından çekildiği belli olmayan videodaki bir kişi, yerde oturan küçük bir kızın üzerine patates kızartması fırlatıyor. Videonun devamında söz konusu kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken arkada bıraktığı çocuğun serzenişi duyuluyor.

"AL BUNLARI BUGÜN EVE ERKEN DÖN"

Sosyal medya kullanıcıları çocuğun dilenci olduğunu iddia ederken videoda yazan "Al bunları bugün eve erken dön" ifadeleri ise büyük tepki çekti.