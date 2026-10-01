Haberler

Sosyal medyadan uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonda mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü salıverildi.

Nevşehir merkezli 4 ildeki, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise salıverildi.

Sosyal medya ve ürün satış ilanı yayımlanabilen siteler üzerinden uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler, uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ile farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüphelilerce yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etmişti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 36 adrese, 214 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aramalarda 2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu, 632 gram esrar, 789 sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 lira, 990 bin İran riyali ile 1320 avro ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 34 zanlıdan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok

"Fon kriziyle ilgili komisyon kurulsun" çağrısına MHP'li isimden yanıt
Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!