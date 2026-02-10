Haberler

Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte sosyal medyada paylaşılan muhalefet görüntüleri sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. Mağdurun zihinsel engelli olduğu belirlendi.

Sosyal medyada bir kişinin vinçle ayaklarından bağlanarak asıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında dün başkentte gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirlemiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B, M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç'yi gözaltına almıştı.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim

Mesut Özarslan'dan Özel'e zehir zemberek yanıt
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Yan yana duruyorlardı, çekici birini seçti! Nedenine tepki yağdı
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı