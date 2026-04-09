Sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de sosyal medyada suç içerikli paylaşımlarda bulunan 19 yaşındaki M.A.D. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Ahmet Minguzzi'nin katili hapisten çıktıktan sonra kulağının arkasına uyuşturucu koyup paylaşacak cesareti nereden buluyor" başlığıyla yapılan paylaşımdaki içeriğe ilişkin inceleme yapıldı.
İncelemelerde, söz konusu videoda yer alan kişinin M.A.D. (19) olduğu belirlendi.
Şüpheli, Sancaktepe'de ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.