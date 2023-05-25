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Sosyal medyada ifşalar yapan Muhammed Yakut için 'kırmızı bülten' çıkarıldı

Sosyal medyada ifşalar yapan Muhammed Yakut için 'kırmızı bülten' çıkarıldı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, sosyal medyada siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan Muhammed Yakut hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı.

SİNEM NAZLI DEMİR

Sosyal medyada siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan Muhammed Yakut adlı kişi hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, yakalanması için 'kırmızı bülten' çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sosyal medyada siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan Muhammed Yakut adlı kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu çalışmalarda suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık bu çerçevede Muhammed Yakut hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılması talebiyle de Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Adalet Bakanlığı'nın onayıyla da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca Muhammed Yakut hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede de Interpol Genel Sekreterliği'nin, Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçtiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Siyaset Güncel Haberler

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