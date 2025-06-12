Sosyal Medyada Cinsellik İçeren Paylaşımları Nedenle Şüpheli Yakalandı

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Adana'da, sosyal medya üzerinden cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 genci döverek darbeden İ.A. (28), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbeden İ.A. (28), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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