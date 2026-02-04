Kars merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden "sosyal yardım" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı.

Sosyal medya platformlarında "sosyal yardım" adı altında sahte paylaşımlar yapan şüphelilerin, vatandaşların hesaplarını ele geçirdiği ve banka hesap bilgilerini kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polislerce, Kars merkezli Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Sahte El" adıyla düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemede şebekenin 52 kişiyi doğrudan dolandırdığı, 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe "Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.