Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şüpheli hakkında sosyal medyada yayılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şüpheli hakkında sosyal medyada yayılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, internette yayınlanan bir video içeriğinde, şüpheli Murat Özün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığının belirlenmesi üzerine, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA