Sosyal Medya Ünlüsü Deniz Servan Narin'in Ölüm Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kocaeli'de motosikletli sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in TIR'a çarparak hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Narin'in motosikletinin TIR'a arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer alıyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde; Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı ve Narin'in yola savrulduğu anlar yer aldı.
Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel