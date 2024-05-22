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Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu. Uraloğlu, X'in temsilcilik atamaması halinde bant daraltması uygulanacağını söyledi.

Sosyal medya platformu X'in Türkiye'de ofis açarak bir temsilci atadı. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı." dedi.

"TEMSİLCİ ATAMAMIŞLARDI AMA İLETİŞİMİMİZ VARDI"

Bakan Uraloğlu, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı."

REKLAM YASAĞINDAN SONRA BANT DARALTMASI UYGULANACAKTI

Türkiye'de temsilcilik açması konusunda uyarılan sosyal medya platformu X'e temsilcilik açılana kadar reklam yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde." sözlerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sosyal Medya Türkiye Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

cengiz Han:

Devletin muhatap bulması güzel birşey

7
0
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FA null:

çok iyi

6
0
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Haksızsam Söyle:

Ee ne yapalım? Ziyarete mi gidelim.

0
6
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Düşünenadam:

Sosyal medyanın hiç bir türlüsünü kullanmıyorum. Yararlı bir kuruluş değildir. İnsan hayatını etkilemez.

1
0
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