Sosyal Medya Paylaşımları Gerekçe Gösterilerek Avukat Kerim Bütün'e Soruşturma Başlatıldı

Sosyal Medya Paylaşımları Gerekçe Gösterilerek Avukat Kerim Bütün'e Soruşturma Başlatıldı
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19 Mart sürecinde gözaltına alınan öğrencilerin avukatlığını yapan Kerim Bütün, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma geçirdi. Avukat Bütün, bu durumu, baskı ve sindirme amacıyla yapıldığını ifade etti. Meslek örgütlerinden konuyla ilgili tepkiler geldi.

(İSTANBUL) - 19 Mart sürecinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin avukatlığını üstlenen Kerim Bütün hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bütün, "Soruşturmalarla, göz altılarla, tutuklamalarla herkesi sindirmek, susturmak istiyorlar. Boğun eğmeyeceğiz, biz avukatız" dedi.

Bir vatandaş, avukat Kerim Bütün'ün sosyal medya paylaşımlarını CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bütün hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat Kerim Bütün, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla herkesi sindirmek, susturmak istiyorlar. Öyle bir yargı düzeni inşa ettiler ki, jurnalcileriyle birlikte, halkımızın konuşmasını bile engellemek istiyorlar. Fakat Gezi'den sonra zorla ve faşist yöntemlerle inşa edilen o korku duvarı, 19 Mart'ta Beyazıt'ta yıkılan barikatlarla birlikte tarih oldu. Bense, bu tarihin içerisinde normalleşen bir şeyle, sıradan bir hadiseyle muhatap oluyorum, yani yine 'şüpheli avukat' oluyorum. Sözün özü: Bugün polis evime gelerek şüpheli olduğumu bildirdi. Yarın ifade vereceğim, boyun eğmeyeceğiz, biz avukatız."

"Halkımızın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz"

Avukat Kerim Bütün hakkında soruşturma başlatmasına meslek örgütleri tepki gösterdi. Üyesi olduğu Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlara saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Üyemiz avukat Kerim Bütün hakkında ifade özgürlüğü kapsamındaki beyanları gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Meslektaşımız, bugün saat 11.30 sularında evine gelen polisler tarafından ifade işlemi için emniyete çağırılmıştır. İfade için çağrı kağıdı gönderilmeden ikamet edilen konuta gelinmesi, CMK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Soruşturmanın, CİMER ihbarı ile başlatıldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Meslektaşlarımızın, üyelerimizin ve halkımızın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."

Avukat Hakları Grubu'ndan yapılan açıklamada ise "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. İfade özgürlüğü ve hukuka karşı yürütülen tüm süreçlerde olduğu gibi, mücadeleci meslektaşımız avukat Kerim Bütün'ün de yanında olacağız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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