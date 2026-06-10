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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması kararı alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı verdi. Karar, uygulanmak üzere BTK'ye gönderildi.

Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.

Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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