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Jahrein, sohbet odasında kız çocuklarına müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı

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Antalya'da sosyal medya fenomeni iki kişi, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre işlem başlatıldı. Emniyetten yapılan açıklamada bu kişilerden birinin Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç olduğu bildirildi.

Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç Antalya'da gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu üzerinden, sohbet odası başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür" denildi.

KIZ ÇOCUKLARINA MÜSTEHCEN SÖZLER

Antalya'da sosyal medya fenomeni iki kişi, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"JAHREİN RUMUZLU A.S. OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'RockerpuckEvil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, RockerpuckEvil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Muratklctr:

Demek ki ülkemizde işini hakkıyla yapan memurlarda var. Bu sapıkları yakalayan memurların aldıkları maaşlar helali hoş olsun

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