Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Polat'ların şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sabah saatlerinde Polat çiftinin evine yapılan operasyon sonrası ikili, jandarma ekipleri tarafından ifadeye götürüldü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Polat çifti şarkıcı İrem Derici ile aynı dosya kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Derici ve Polat çiftinin ifadeleri alınırken, dosyanın detaylarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki saatlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

iki ağlar sjzlar üçüncü gün serbest kalırlar Polatlar bide namaz videosu geldimi tamamdır

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bu pislikler,pislik yapmadan duramıyor.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

en az iki sene kalsınlar. kamuoyu bunu istiyor.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

hırsızın ekibinden bunlar bir şey olmaz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

ya siz de okul servisi gibi alıp alıp evine bırakmayın. bu şekilde daha çok reklamını yapıyorsunuz. tıkın içeri çürüsünler. zaten çıkmaları hataydı.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
