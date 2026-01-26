Haberler

Bakan Göktaş: Çocuklarımızı çevrim içi risklerinden korumak için sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların çevrim içi platformlardan korunması için yeni sosyal medya düzenlemeleri getireceklerini duyurdu. Sosyal medya üzerindeki 'kusursuzluk' algısının çocukların gelişimine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz. Bu 'kusursuzluk' algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları haliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim" ifadelerini kullandı.

