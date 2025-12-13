İstanbul'da "Sosyal Hizmet Kongresi 2025" başladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, Yetim Vakfı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Psikososyal Destek biriminin işbirliğiyle düzenlenen "Sosyal Hizmet Kongresi 2025" başladı.

Üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki Aşıkpaşa Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, kongrenin temel amacının, sosyal hizmet alanındaki güncel yaklaşımları tartışmak, sahada karşılaşılan ihtiyaçları görünür kılmak, akademi-saha-STK işbirliğini güçlendirmek ve kırılgan gruplarla çalışan profesyoneller için ortak bir bilgi ve deneyim zemini oluşturmak olduğunu söyledi.

Yetim Vakfının 2017'den bu yana Türkiye ve dünya genelinde yetimlerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Bu coğrafyalar bazen savaş ve çatışmaların hüküm sürdüğü, bazen doğal afetlerin yaraladığı, bazen de yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle insanların kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri coğrafyalardı. Çalışmalarımızda gördük ki çocuklarımızın, ailelerinin akut ihtiyaçlarını gidermek, acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek meselenin bir kısmıymış. Sosyal hizmet uzmanlarının rolü yalnızca öncelikli müdahalelerle sınırlı değilmiş, umut vermek, kederi ve sevinci paylaşmak ve en nihayetinde iyileştirmek ve hayatları dönüştürmekmiş." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, her çocuğun arkasında güçlü, bütüncül ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet ağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sosyal hizmeti sadece bir yardım faaliyeti olarak değil, insanı merkeze alan, çocuğun yüksek yararını önceleyen, aileyi tüm yönleriyle güçlendirmeyi hedefleyen profesyonel bir süreç olarak ele alıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından yürütülen tüm çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmakta, ailelerin psikolojik, ekonomik, hukuki ve sosyal ihtiyaçları birlikte değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Kongrenin, hem teorik birikimi saha deneyimleriyle buluşturacağına hem de sosyal hizmet alanında yeni çözüm modellerine kapı aralayacağına inandıklarını dile getiren Yılmaz, program sonrasında Yetim Vakfı bünyesinde tematik ihtisas masalarının kurulmasını, güçlü bir gönüllü havuzunun oluşmasını, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını ve kurumlar arası sosyal hizmet diyaloğunun daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

"Sosyal hizmetin amacı, bireyin hayatına yeniden yön verme gücünü desteklemektir"

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, kongrenin yalnızca akademik bir çalışma olmadığını, toplumsal hayatın her alanına dokunan, insanı merkeze alan ve insan onurunu korumayı amaçlayan bir mesleği yeniden hatırlamak, tartışmak ve güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Sosyal hizmetlerin yalnızca uygulama değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve insanlık görevi olduğuna dikkati çeken Göksun, "İHH, yeryüzünün birçok coğrafyasında din, dil ve ırk ayrımı yapmadan sürdürülebilir sosyal yardım projelerinin öncüsü ve mimarı olmuştur. Sosyal hizmetin amacı bireylerin, ailelerin ve toplumun karşılaştığı güçlükleri yalnızca çözmek değil, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olmak, dezavantajları azaltmak ve bireyin hayatına yeniden yön verme gücünü desteklemektir." değerlendirmesini yaptı.

Göksun, hedeflerinin yalnızca sosyal sorunları belirlemek değil, aynı zamanda ortaya çıkmasını önleyen koruyucu mekanizmaları geliştirmek, toplumun her kesimine eşit bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla süren kongrede, "Aile Yılı'nda sosyal hizmet mesleğinin rolü ve önemi", "Yaşlılarda sosyal hizmet ve aktif yaşlanma", "Bağımlılıkla mücadelede sosyal destek modelleri", "Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı", "Göç ve mültecilik alanında sosyal içerme yaklaşımları" ve "Yoksullukla mücadelede sosyal adalet perspektifi" gibi konular ele alınacak.

Kongre yarın yapılacak panellerin ardından sona erecek.