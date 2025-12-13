Haberler

İstanbul'da "Sosyal Hizmet Kongresi 2025" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal Hizmet Kongresi 2025, sosyal hizmet alanındaki güncel yaklaşımları tartışmak ve profesyoneller tarafından yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını amaçlıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, Yetim Vakfı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Psikososyal Destek biriminin işbirliğiyle düzenlenen "Sosyal Hizmet Kongresi 2025" başladı.

Üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki Aşıkpaşa Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, kongrenin temel amacının, sosyal hizmet alanındaki güncel yaklaşımları tartışmak, sahada karşılaşılan ihtiyaçları görünür kılmak, akademi-saha-STK işbirliğini güçlendirmek ve kırılgan gruplarla çalışan profesyoneller için ortak bir bilgi ve deneyim zemini oluşturmak olduğunu söyledi.

Yetim Vakfının 2017'den bu yana Türkiye ve dünya genelinde yetimlerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Bu coğrafyalar bazen savaş ve çatışmaların hüküm sürdüğü, bazen doğal afetlerin yaraladığı, bazen de yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle insanların kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri coğrafyalardı. Çalışmalarımızda gördük ki çocuklarımızın, ailelerinin akut ihtiyaçlarını gidermek, acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek meselenin bir kısmıymış. Sosyal hizmet uzmanlarının rolü yalnızca öncelikli müdahalelerle sınırlı değilmiş, umut vermek, kederi ve sevinci paylaşmak ve en nihayetinde iyileştirmek ve hayatları dönüştürmekmiş." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, her çocuğun arkasında güçlü, bütüncül ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet ağına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sosyal hizmeti sadece bir yardım faaliyeti olarak değil, insanı merkeze alan, çocuğun yüksek yararını önceleyen, aileyi tüm yönleriyle güçlendirmeyi hedefleyen profesyonel bir süreç olarak ele alıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından yürütülen tüm çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmakta, ailelerin psikolojik, ekonomik, hukuki ve sosyal ihtiyaçları birlikte değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Kongrenin, hem teorik birikimi saha deneyimleriyle buluşturacağına hem de sosyal hizmet alanında yeni çözüm modellerine kapı aralayacağına inandıklarını dile getiren Yılmaz, program sonrasında Yetim Vakfı bünyesinde tematik ihtisas masalarının kurulmasını, güçlü bir gönüllü havuzunun oluşmasını, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını ve kurumlar arası sosyal hizmet diyaloğunun daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

"Sosyal hizmetin amacı, bireyin hayatına yeniden yön verme gücünü desteklemektir"

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, kongrenin yalnızca akademik bir çalışma olmadığını, toplumsal hayatın her alanına dokunan, insanı merkeze alan ve insan onurunu korumayı amaçlayan bir mesleği yeniden hatırlamak, tartışmak ve güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Sosyal hizmetlerin yalnızca uygulama değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve insanlık görevi olduğuna dikkati çeken Göksun, "İHH, yeryüzünün birçok coğrafyasında din, dil ve ırk ayrımı yapmadan sürdürülebilir sosyal yardım projelerinin öncüsü ve mimarı olmuştur. Sosyal hizmetin amacı bireylerin, ailelerin ve toplumun karşılaştığı güçlükleri yalnızca çözmek değil, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olmak, dezavantajları azaltmak ve bireyin hayatına yeniden yön verme gücünü desteklemektir." değerlendirmesini yaptı.

Göksun, hedeflerinin yalnızca sosyal sorunları belirlemek değil, aynı zamanda ortaya çıkmasını önleyen koruyucu mekanizmaları geliştirmek, toplumun her kesimine eşit bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla süren kongrede, "Aile Yılı'nda sosyal hizmet mesleğinin rolü ve önemi", "Yaşlılarda sosyal hizmet ve aktif yaşlanma", "Bağımlılıkla mücadelede sosyal destek modelleri", "Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı", "Göç ve mültecilik alanında sosyal içerme yaklaşımları" ve "Yoksullukla mücadelede sosyal adalet perspektifi" gibi konular ele alınacak.

Kongre yarın yapılacak panellerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title