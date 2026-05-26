Sosyal Haklar Derneği: CHP'nin Seçimle Göreve Gelmiş Meşru Yöneticilerinin Mücadelesinin Yanındayız

Sosyal Haklar Derneği, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararını halk iradesine müdahale olarak nitelendirerek, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin yanında olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - Sosyal Haklar Derneği, mahkemenin CHP kurultayına "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere CHP'nin seçimle göreve gelmiş meşru yöneticilerinin mücadelesinin yanındayız. Demokratik haklara yönelik açık saldırılar karşısında toplumsal muhalefeti demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri etrafında bir araya gelmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal Haklar Derneği, mahkemenin CHP kurultayına "mutlak butlan" kararına ilişkin, yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanına ve yönetimine yönelik mutlak butlan kararı, halk iradesine dönük açık bir siyasal müdahale niteliğindedir. Yargı eliyle gerçekleştirilen bu girişim yalnızca CHP'yi değil; tüm yurttaşların seçme-seçilme hakkını, örgütlenme özgürlüğünü ve siyasal yaşamın en temel demokratik güvencelerini hedef almaktadır. Bu antidemokratik hamlenin ardından CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi ise iktidarın siyasal alanı zor aygıtlarıyla dizayn etme niyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi partiler polis ablukasıyla değil, üyelerinin iradesiyle yönetilir."

"TOPLUMSAL BARIŞ İLKELERİYLE ÇELİŞMEKTEDİR"

Cumhuriyet'in kurucu partisine yönelik bu girişim, Türkiye'de siyasal alanın yargı kararları, kayyum uygulamaları ve kolluk gücü aracılığıyla yeniden şekillendirilmek istendiğini bir kez daha göstermiştir. Seçilmiş iradeyi tanımayan, muhalefeti baskı altına almaya çalışan bu anlayış; demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Siyasal haklara yönelik bu müdahaleler aynı zamanda sosyal hakların, örgütlü toplumsal mücadelenin ve emekçilerin demokratik kazanımlarının da hedef alınması anlamına gelmektedir.

"TÜM TOPLUMSAL MUHALEFETİ BİR ARAYA GELMEYE DAVET EDİYORUZ"

Sosyal Haklar Derneği olarak ilan ediyoruz: Demokratik siyaseti, örgütlenme özgürlüğünü, sosyal hakları ve halkın seçme-seçilme hakkını savunmaya devam edeceğiz. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimle başa gelmiş meşru yöneticilerinin mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Demokratik haklara yönelik bu açık saldırılar karşısında tüm toplumsal muhalefeti bir demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri etrafında araya gelmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
