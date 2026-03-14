Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti

Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti Haber Videosunu İzle
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ramazan programında bir izleyici, "Vefat eden birinin fotoğrafını filtreleyip başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı" diye sordu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, ölenin değil öleni ifşalayanın günaha gireceğini belirtti. Kullanıcılar soru karşısında "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" demekten kendini alamadı.

  • Nihat Hatipoğlu, vefat eden bir kişinin yüzünü filtreleyip sosyal medyada paylaşmanın günah olduğunu söyledi.
  • Nihat Hatipoğlu, ölen kişilerin görüntülerinin paylaşılmasının dinen doğru olmadığını belirtti.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru nedeniyle 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' yorumları yaptı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden izleyiciyle buluştu. ATV’de yayınlanan iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen dini soruları yanıtlayan Hatipoğlu’na yöneltilen bazı sorular ise zaman zaman şaşkınlık yaratıyor.

SORU ŞAŞKINLIK YARATTI

Programa katılan Muhammed Gadab isimli bir genç Nihat Hatipoğlu'na, "Vefat eden bir kişinin yüzünü filtreleyip sosyal medyada başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı?" sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Hatipoğlu, vefat eden kişinin bu durumdan sorumlu tutulamayacağını ancak ölünün fotoğrafını istismar eden ve kötü niyetli kullanan kişinin günaha gireceğini söyledi. Hatipoğlu, ölen kişilerin görüntülerinin paylaşılmasının dinen doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öleni teşhir etmek, yayınlamak son derece büyük günahlardan biridir. Hatta gassalin cenazenin görüntüsünü anlatması da dinen haram kılınmıştır.”

"ALLAH NİHAT HOCA'YA SABIR VERSİN"

Programda yöneltilen soru kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kullanıcılar “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin” yorumları yaptı. Bazı izleyiciler ise bu tür soruların özellikle dikkat çekmek amacıyla sorulduğunu savundu.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Haberler.com
Yorumlar (1)

Heisenberg:

bölüm başı 1 milyon verseler sabaha kadar sende cevap verirsin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia