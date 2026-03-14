Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden izleyiciyle buluştu. ATV’de yayınlanan iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen dini soruları yanıtlayan Hatipoğlu’na yöneltilen bazı sorular ise zaman zaman şaşkınlık yaratıyor.

SORU ŞAŞKINLIK YARATTI

Programa katılan Muhammed Gadab isimli bir genç Nihat Hatipoğlu'na, "Vefat eden bir kişinin yüzünü filtreleyip sosyal medyada başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı?" sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Hatipoğlu, vefat eden kişinin bu durumdan sorumlu tutulamayacağını ancak ölünün fotoğrafını istismar eden ve kötü niyetli kullanan kişinin günaha gireceğini söyledi. Hatipoğlu, ölen kişilerin görüntülerinin paylaşılmasının dinen doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öleni teşhir etmek, yayınlamak son derece büyük günahlardan biridir. Hatta gassalin cenazenin görüntüsünü anlatması da dinen haram kılınmıştır.”

"ALLAH NİHAT HOCA'YA SABIR VERSİN"

Programda yöneltilen soru kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kullanıcılar “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin” yorumları yaptı. Bazı izleyiciler ise bu tür soruların özellikle dikkat çekmek amacıyla sorulduğunu savundu.