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Sorgun Kaymakam Aydın, öğrencilerle kütüphanede buluştu

Sorgun Kaymakam Aydın, öğrencilerle kütüphanede buluştu
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, halk kütüphanesini ziyaret etti.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, halk kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphanenin daha etkin kullanılması kapsamında Şehit Hamza Uludağ Anaokulu öğrencileriyle kitap okuyan Aydın, kütüphanenin geniş bir kitap ve yayın kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Kütüphanede her yaşa göre kitapların mevcut olduğunu aktaran Aydın, "Anaokulu öğrencilerimizin bu kütüphane gezisi, kütüphane bilincini geliştirerek erken yaşta okuma kültürü kazanmalarını sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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