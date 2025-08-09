Sorgun Festivali'nde Hayko Cepkin Coşturdu
Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Festivali'nde rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konser verdi. Konser, coşkulu anlara sahne oldu ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konser verdi.
Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının performansı eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.
Işık ve ses gösterileriyle desteklenen konserde, Hayko Cepkin sevilen parçalarını seslendirdi.
Konserin ardından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cepkin'e, katılımcılara teşekkür ederek, festivalin ilçe kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.
