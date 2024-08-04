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Sorgun Festivali Balık Tutma Yarışmasıyla Başladı

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Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Festivali, Mükremin Göleti'nde yapılan balık tutma yarışmasıyla başladı. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, festivalin gençlerle buluştuğunu ve dolu dolu geçeceğini belirtti. Festivalin bu yıl Doğankent ve Eymir beldelerini de kapsadığı ve ilerleyen yıllarda diğer beldelerin de festival kapsamına alınabileceği ifade edildi.

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST), Mükremin Göleti'nde düzenlenen balık tutma yarışmasıyla başladı.

Yarışmaya katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, festivalin ilk gününde gençlerle bir araya geldiğini söyledi.

Bu yıl festivalin dolu dolu geçeceğini vurgulayan Ekinci, "Yarışmada bakalım en büyük balığı kim tutacak. Ben de iddialıyım. Belki de birinci ben olurum." dedi.

Ekinci, festivale bu yıl Doğankent ve Eymir beldelerinin de dahil edildiğini belirterek, "Festivalimizi Sorgun geneline yaymak istiyoruz. Bu yıl bu iki beldemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Belki önümüzdeki yıllarda diğer beldelerimizi de festivalimize dahil edebiliriz." diye konuştu.

Ekinci, festivalin 11 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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