Sorgun'da Ücretli Otopark Uygulaması Başlatıldı

Sorgun Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ücretli otopark uygulaması başlatıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, şehir içi trafik akışını rahatlatmak ve düzensiz parkın önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki ana caddelerde uygulamaya konulan yeni dijital otopark sistemini (SORPARK) hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni uygulama kapsamında, sürücülerin artık tüm otopark işlemlerini belediyenin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen SORPARK sistemi aracılığıyla yapabileceklerini belirten Ekinci, "Vatandaşımız, dijital.sorgun.bel.tr/parking adresinden hizmet veren platform üzerinden araçlarını sisteme tanımlayabilecek, park sürelerini takip edebilecek ve ödemelerini kolaylıkla online olarak yapabilecek. Ücretli otopark uygulaması, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasında geçerli olacak. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise otopark hizmeti ücretsiz olarak sunulacak." dedi.