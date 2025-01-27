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Sorgun'da Prostat Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenleniyor

Sorgun'da Prostat Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenleniyor
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Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, prostat kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla camilerde eğitim programları düzenliyor. Eğitimler, erken teşhisin önemi ve sağlıklı yaşam tarzının prostat kanseri riskini nasıl azaltacağına dair bilgiler sunmayı hedefliyor.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla camilerde prostat kanseri farkındalık eğitimi düzenliyor.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, AA muhabirine, prostat kanseri farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık eğitimlerinin ilk olarak kurum doktorlarından Dr. İsmail Köksal tarafından Sorgun Garajlar Yeni Camisi ve Sorgun Eşrefpaşa Camisi'nde başlandığı bilgisini veren Türkön, şunları kaydetti:

"Prostat kanseri, özellikle ileri yaş erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türlerinden biridir. Erkekler yaşlandıkça prostat bezi sıklıkla büyümeye başlar. Büyüyen prostat, idrar akışını engelleyebilir ve cinsel işlev problemlerine yol açabilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Ayrıca, beslenme düzeni, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli kontrollerle prostat kanseri riski azaltılabilir. Yine erken teşhis ile başarılı bir tedavi de mümkündür. Biz de Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür eğitimlerle halkımızın sağlık bilincini artırmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Namaza gelen cemaate prostat kanserinin belirtileri, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler veriyoruz."

Türkön, eğitimin ardından Dr. Köksal'ın cemaate birebir sorular sorma olanağı tanıyarak, merak edilen konulara açıklık getirdiğini, bu tür etkinliklerin aralıksız olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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