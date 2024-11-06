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Sorgun'da Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Alanları Yapılıyor

Sorgun'da Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Alanları Yapılıyor
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın talimatlarıyla, ilçedeki 33 okulun bahçesine geleneksel oyun alanları kuruluyor. Proje, öğrencilerin okul ortamından daha iyi yararlanmalarını hedefliyor.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın talimatlarıyla merkez, belde ve köy okullarının bahçelerine geleneksel oyun alanları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, proje kapsamında toplam 33 okulun bahçesine renkli oyun alanları yapıldığını söyledi.

Öcal, "Proje ile öğrencilerimizin okul ortamından en verimli şekilde yararlanmaları, ders içi ve ders dışı zamanlarda okullarımızın cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yine proje ile eğitim öğretim süreçlerinin ve fiziki ortamın öğrencilerin yaş ve fiziki özelliklerine uygun hale getirilmesi ve oyun temelli öğrenme becerilerinin geliştirilmesi de amaçlar arasında yer almaktadır. Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız İhsan Emre Aydın olmak üzere tüm yetkilileri, idareci ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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