Haberler

Sorgun'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Sorgun'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri, imara aykırı yapıları yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sağlam bir şehir için mücadele edeceklerini belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ekiplerince tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, şehrin düzenli ve sağlıklı gelişimi için kararlı olduklarını söyledi.

Fen İşleri ve İmar müdürlüklerinin işbirliğiyle çalışma yürütüldüğünü belirten Ekinci, "Bu kapsamda imara aykırı yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız Sorgun'un daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasıdır." dedi.

Ekinci, vatandaşların destek ve anlayışına da teşekkür ederek, Sorgun'u hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.