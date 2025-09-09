Sorgun'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ekiplerince tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, şehrin düzenli ve sağlıklı gelişimi için kararlı olduklarını söyledi.

Fen İşleri ve İmar müdürlüklerinin işbirliğiyle çalışma yürütüldüğünü belirten Ekinci, "Bu kapsamda imara aykırı yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız Sorgun'un daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasıdır." dedi.

Ekinci, vatandaşların destek ve anlayışına da teşekkür ederek, Sorgun'u hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydetti.