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Sorgun'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Sorgun'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Hizmete Açıldı
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Sorgun Belediyesi, modern tasarımı ve zengin içeriğiyle çocuklara yönelik yeni bir kütüphane hizmete sundu. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanenin çocukların eğitimine katkı sağlayacağını belirtti.

Sorgun Belediyesi tarafından yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanenin çocukların umutlarını artırıp, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağını söyledi.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin modern tasarımı ve zengin içeriğiyle çocukların eğitimine de katkı sağlayacağını vurgulayan Ekinci, "Kütüphanenin yerinde daha önce halk kütüphanesi vardı. Halk kütüphanesi yeni yerine taşınınca burası atıl kaldı. Biz de belediye olarak gerekli tadilat ve tamirat işlerini yaparak modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Tüm çocuklarımızı kütüphanemize bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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